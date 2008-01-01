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Дальневосточные рекорды тепла

ИА "Метеоновости" / 12:36 Суббота, 20 июня



Накануне Якутия и Чукотка находились, с одной стороны, на западной периферии солнечного антициклона, а с другой, в обширном теплом секторе циклона. Такое сочетание факторов и стало причиной обновления инструментальных наблюдений за погодой.



Рекордно высокие значения температуры зафиксированы на крайнем северо-востоке России - на Чукотке, где среднесуточная температура превысила многолетние значения на 8-10 градусов.



Среди рекордсменов населенный пункт Островное, где воздух разогрелся до 30.6, предыдущий абсолютный максимум для 19 июня составлял 28.4 градуса и наблюдался в 1991 году. В Эгвекиноте было 24.4, что выше прежнего рекорда почти на 3 градуса за 2002 год.



А вот в Якутии россыпь температурных рекордов. Несомненным лидером являет Чокурдах, где инструментальные наблюдения обновлялись ежедневно с 15 по 18 июня. 19 тоже не стало исключением, новый абсолютный максимум 31.4, предыдущий 28.4 градуса наблюдался тринадцать лет тому назад. На втором месте Среднеколымск, где рекорды фиксировались 17 и 18 июня. 19 июня пополнило копилку со значением 31.7, что выше прежнего на 1.5 градуса и тоже тринадцатилетней давности.



Рекордно высокая температура наблюдалась и в Верхоянске, 34.0, в результате 2000 год был низвергнут со значением 31.6 градуса. В Усть-Мома новый абсолютный максимум 32.7, предыдущий 30.9 градуса продержался с 1977 года. В Зырянке столбик термометра поднялся до отметки 32.1, что и стало новым рекордом для 19 июня. В Омолоне воздух раскалялся до 30.3, что выше прежнего рекорда на 3.7 градуса двадцатилетней давности.



В предстоящие сутки в Якутии и на Чукотке сохранится аномально жаркая погода с температурой днем 30..35 градусов, а значит, могут быть обновлены абсолютные максимумы температуры. / meteonovosti.ru /



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