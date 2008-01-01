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На Европейской территории зафиксированы низкие температуры

ИА "Метеоновости" / 13:18 Суббота, 20 июня



Циклон, который накануне располагался над юго-востоком Баренцева моря, переместился на Ямало-Ненецкий округ, оттеснив солнечный антициклон ближе к Уралу. В тыл циклона устремился арктический воздух, и в ночные часы при малооблачной погоде на юго-востоке Центрального района температура понизилась до рекордных значений. В Рязани, в ранние утренние часы 20 июня, воздух остывал до 1.6, что ниже предыдущего на 2.7 градуса, наблюдавшегося в 2014 году.



Холодный воздух распространился на восток Европейской России. В Ижевске столице Удмуртии утром 20 июня столбик термометра опустился до отметки 6.1, прежний абсолютный минимум температуры 6.7 градуса наблюдался восемьдесят шесть лет тому назад, в 1934 году. Еще в одном населенном пункте Удмуртии - Сарапуле - тоже зафиксирована рекордно низкая температура для 20 июня, 5.9, что ниже прежнего на 1.3 градуса за 1946 год.



Новые абсолютные минимумы температуры в ранние утренние часы 20 июня наблюдались в Чулпаново (Республика Татарстан) 5.0 градусов, в Уфе (столица Республики Башкортостан) 4.3 градуса.



С ветрами северных направлений, дующих по восточной периферии антициклона, переместившегося ближе к Уралу, начал поступать холодный воздух. И в некоторых населенных пунктах были зарегистрированы аномально низкие температуры для 20 июня.



В Свердловской области обновились инструментальные наблюдения в Туринске, где температура понижалась до 2.9, в Ивделе и Красноуфимске и вовсе воздух прихватил легкий заморозок до -0.4 и -0.3 градуса соответственно. Волна холодного воздуха добралась и до Курганской области. В Шадринске новый абсолютный минимум температуры для 20 июня теперь 3.9, что ниже предыдущего всего-навсего на 0.3 градуса семидесяти четырех летней давности. / meteonovosti.ru /



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