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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:12 Воскресенье, 21 июня



Предстоящим днем в Москве и Московской области произойдет смена воздушной массы. Очередной антициклон с севера Скандинавии сместится на Европейскую Россию. С северо-восточным ветром начнет поступать холодный воздух, жара спадет, а среднесуточная температура воздуха войдет в свои привычные климатические рамки. В первой половине дня столица и область еще останутся под влиянием холодного атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 21..23, по области 18..23 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



В столичном мегаполисе на смену жаркой и душной погоде придет прохлада. Среднесуточная температура воздуха приблизится к своей климатической норме. Атмосферное давление немного повысится, а кислородный режим также ожидается в пределах нормы. Такие погодные условия, как правило, не оказывают негативное влияние на самочувствие. Но летом, иногда даже без видимых причин, лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями, гипертоники и гипотоники, с нарушениями сердечного ритма, мигренью, могут внезапно почувствовать ухудшение самочувствия. У них не исключено чувство "нехватки" воздуха, сердцебиение или головокружение, головная боль, подташнивание и др. Такие симптомы иногда могут внезапно развиваться даже у практически здоровых людей, что связано с похолоданием после жаркой и душной погоды. / meteonovosti.ru /



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