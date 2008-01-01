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"Солнце - на зиму, лето - на жару"

ИА "Метеоновости" / 09:32 Воскресенье, 21 июня



Дата и время самого длинного дня в году всегда немного меняются. Обычно этот день выпадает на 21 июня, а в високосный год ≈ 20 июня.



В 2020 году день летнего солнцестояния наступит 21 июня в 13:07 по московском времени. Это важное астрономическое и географическое событие, происходящее в Солнечной системе. Этот день знаменует начало лета в северном полушарии Земли и начало зимы в южном полушарии.



С этого момента световой день, как и лето, пойдёт на убыль. Это один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от экватора, а высота его над горизонтом максимальна или минимальна. Этим обусловлены самая короткая ночь и самый длинный день в году в северном полушарии.



Продолжительность светового дня в Москве составит 17 часов 33 минуты. У Полярного круга наступают белые ночи: выше него Солнце вообще не заходит за горизонт. Полярный день длится круглые сутки.



День летнего солнцестояния бывает и на других планетах Солнечной системы. Например, на Марсе он наступает через насколько часов после земного, а на Уране он затягивается на целых 42 земных года.



Многие народные приметы - это своеобразные предсказания погоды, так как от нее зависел урожай, а от урожая - сама жизнь. Немало подобных примет связано и с днем летнего солнцестояния.



Например, плохая погода в самый продолжительный день в году предрекает неурожай. Причем, как утверждали наши предки, ничего хорошего ждать от лета не стоит, даже если солнце просто спрячется за тучами.



А вот много росы утром - к обильному урожаю. Кстати, эту росу обычно собирали и сливали в отдельный сосуд, так как считалось, что она обладает омолаживающим и лечебным эффектом или, как говорили наши прародители, магической силой. Вообще, по мнению древних, в летнее солнцестояние вся вода приобретала магические свойства, поэтому любые водные процедуры в начале 20-х чисел июня считались весьма полезными.



Еще одна хорошая примета - встретить рассвет в день солнцестояния: это должно дать силы и здоровье на весь год и уберечь от невзгод.



Но в день летнего солнцестояния происходило немало печальных событий. К примеру, в 1633 году знаменитый итальянский физик и астроном Галилео Галилей отказался от учения Коперника: он признал ложным тот факт, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля - вокруг Солнца. А в 1941 году сразу после летнего солнцестояния началась Великая Отечественная война.



День летнего солнцестояния особенно любят в Якутии. Там это самый главный праздник в году, только вот называется он Ысыах.



Считается, что 21 июня ≈ самый удачный день для того, чтобы загадать желание. Дело в том, что именно в этот день от Солнца исходит максимальное количество энергии.



Главное придумать желание, полностью им проникнуться, а после забыть. Если оно искреннее, то обязательно исполнится. / meteonovosti.ru /



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