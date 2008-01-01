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Новости погоды


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Самые сильные дожди прошли на юге Москвы


ИА "Метеоновости" / 10:35 Воскресенье, 21 июня

  Холодный атмосферный фронт, о котором предупреждали синоптики, в очередной раз принес в столицу сильные ливни. Через Москву он проходил во второй половине дня в субботу. Дождь шел на всей территории мегаполиса, но районы с наибольшими температурными контрастами стихия не пощадила. Наибольшее количество осадков пришлось на южные и восточные районы города. Из-за сильных ливней, прошедших здесь, видимость уменьшалась до 50 метров, выпал град, местами он устелил землю, как при зимнем снегопаде, гремели грозы, усиливался в порывах ветер.

Наибольшее количество осадков выпало в районе МГУ, за короткий промежуток времени почти 41 мм, что больше половины месячной нормы. 19-20 мм добавилось в июньскую копилку в Южном и Восточном округах города. На опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, за день субботы выпало лишь 2 мм осадков.

Быстро атмосферный фронт не прошел. Он поливал московскую землю и в ночь на воскресенье. В районе Измайлово к дневным 31.2 мм осадков он добавил еще 42.2 мм. По суммарному количеству осадков этот район получил наибольшее количество небесной влаги. В районе ВДНХ в ночные часы дождь усилился, выпало 29 мм. В итоге за месяц выпало уже две месячных нормы осадков. А впереди еще целая декада.

У июня 2020 года есть все шансы стать самым дождливым июнем за всю историю наблюдений. Пока рекорд остается за июнем 1942 года, в котором за месяц выпало 173.5 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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