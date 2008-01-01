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Сильные дожди на Дальнем Востоке сохранятся

ИА "Метеоновости" / 11:06 Воскресенье, 21 июня



Но пройдут они не на всей территории округа, а лишь на юге. Именно здесь на контрастном атмосферном фронте один за другим формируются активные циклоны, которые перемещаются в западно-восточном направлении. Под их влияние попадают Забайкалье, Амурская область, Хабаровский, Приморский края и Сахалин.



В субботу и в ночь на воскресенье именно в этих районах прошли сильные ливни. В Забайкальском крае копилка осадков пополнилась местами на 23 мм, в Приморье на 36 мм, но самыми интенсивными дожди были в Амурской области, в поселке Нора выпало до 52 мм осадков. Дожди сопровождались грозами и порывистым ветром. В Приморье ветер усиливался до 37 м/с.



Сегодня очередной волновой циклон сформировался над Забайкальским краем, он будет смещаться на северо-восток и ненастной зоной охватит не только край, но и Амурскую область, где пройдут сильные и очень сильные дожди с грозами.



Неустойчивая погода с дождями сохранится в южных районах Хабаровского края и в Приморье. / meteonovosti.ru /



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