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На Урале и юге Сибири сохраняется угроза заморозков
ИА "Метеоновости" / 11:53 Воскресенье, 21 июня
Погода первого летнего месяца не балует теплом жителей Урала и южных районов Западной Сибири. Лето заглянуло сюда лишь в конце первой - начале второй декад месяца, да и то ненадолго. В течение 4-5 дней температура удерживалась выше климатических значений. В остальные дни она была ниже нормы.
В ночь на субботу под утро она понизилась до 0:+5 градусов, а местами землю прихватили заморозки.
Так, в Красноуфимске, расположенном в Свердловской области, под утро температура понизилась до +3 градусов, что стало рекордом суточного минимума. С 1936 года в городе не отмечалось подобных холодов. Хотя по климатическим данным угроза заморозков в Красноуфимске минует лишь в последней пятидневке июня.
А вот в Томской области, в селе Бокчар, минимальной температуре оставалось совсем немного до нуля градусов. Она понизилась до +0.1, что на 0.4 градуса ниже рекорда, удерживающегося также с 1936 года. Среднесуточное ее значение на 8 градусов оказалось ниже нормы. За всю историю наблюдений понижение температуры до отрицательных значений наблюдалось здесь до 18 июня.
На Урале холодная погода сохранится и в ближайшие дни. А вот на юге Западной Сибири потеплеет до нормы. / meteonovosti.ru /
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