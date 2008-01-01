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Новости погоды


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На Европейском юге - жара и дожди


ИА "Метеоновости" / 13:28 Воскресенье, 21 июня

  Южные районы европейской территории в текущие дни находятся под влиянием циклона. Его центр кружит над Крымским полуостровом, а потому сильные дожди прошли не только на полуострове, но и в Краснодарском, Ставропольском краях и республиках Северного Кавказа. Ненастная зона не дотянулась лишь до низовья Волги.

В Крыму, вблизи центра циклона, дождь в субботу был очень сильным, местами за 1-3 часа выпало 85 мм осадков. В Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии сильные дожди пополнили месячную копилку осадков на 18-46 мм. В Кабардино-Балкарии они сопровождались градом, диаметр которого достигал 2-5 мм.

В вечерние часы в субботу в Северной Осетии-Алании в период с 17.40 до 19 часов количество выпавших осадков составило 50 мм, а к 22 часам оно увеличилось до 61.5 мм. В это время отмечался крупный град диаметром 20-22 мм и сильный порывистый ветер. Сильный ливневой дождь с грозой (36 мм за полтора часа) прошел в Карачаево-Черкесии.

В понедельник в отдельных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов сохранится кратковременный дождь, гроза, в Краснодарском крае (в том числе в Туапсинском районе) - отдельные сильные дожди, град, усиление ветра до 20 м/с. Температура на черноморском побережье 24..29 градусов. / meteonovosti.ru /
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