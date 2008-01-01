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Новости погоды


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Жаркая погода придет в Великобританию на следующей неделе


ИА "Метеоновости" / 15:34 Воскресенье, 21 июня

  По сообщению Британского Метеорологического Оффиса на следующей неделе, после недели гроз и сильных дождей, наступит теплая, местами жаркая и сухая погода.

В начале следующей недели погода останется неустойчивой в северо-западных частях Великобритании, однако в других районах будет тепло и сухо. Температура будет расти в течение недели. К середине следующей недели температура на большей части Англии и Уэльса превысит отметку двадцать градусов по Цельсию. Будет жарко в некоторых частях Южной и Восточной Англии, где температура достигает пика около 30 градусов по Цельсию.Возможно, что местами булет жарко во второй половине следующей недели в Северной Ирландии и Шотландии, поскольку горячий воздух с континент будет распространятся на север / meteonovosti.ru /
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