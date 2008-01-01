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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:15 Понедельник, 22 июня



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 21..23, по области 18..23 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.



В столичном мегаполисе будет более комфортная погода за счет понижения температуры и уменьшения влажности, нормального содержания кислорода в воздухе. Атмосферное давление существенно не меняется и сохранится в пределах климатических значений. Для метеозависимых людей это индифферентный характер внешних условий, погодозависимые обострения развиваются редко, и можно больше времени уделить прогулкам на воздухе, особенно полезны ранние утренние занятия дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой, воздушные ванны. Но следует помнить, что в теплый период года возрастает риск для лиц с аллергической настороженностью, поэтому им необходимо избегать пребывания на солнце и в лесопарковых зонах. Кроме того, у метеозависимых людей, склонных к сосудистым нарушениям, в летнюю жару может ухудшаться самочувствие, возможны скачки артериального давления или нарушения сердечного ритма. В этих случаях желательно применять рекомендованные врачом лекарства, соблюдать питьевой режим, в дневные часы избегать пребывания на солнце. / meteonovosti.ru /



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