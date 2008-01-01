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Новости погоды


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Москва 21 июня повторила рекорд по осадкам


ИА "Метеоновости" / 07:36 Понедельник, 22 июня

  Ночью 21 июня Москву пересекал холодный атмосферный фронт с волнами. С ним были связаны ливни и грозы. На ВДНХ выпало 29 мм осадков. Днем от дождя остались лишь следы.

В результате за сутки выпало 29 мм, был повторен суточный рекорд осадков, принадлежащий 2005 году. / meteonovosti.ru /
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