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Новости погоды
Москва 21 июня повторила рекорд по осадкам
ИА "Метеоновости" / 07:36 Понедельник, 22 июня
Ночью 21 июня Москву пересекал холодный атмосферный фронт с волнами. С ним были связаны ливни и грозы. На ВДНХ выпало 29 мм осадков. Днем от дождя остались лишь следы.
В результате за сутки выпало 29 мм, был повторен суточный рекорд осадков, принадлежащий 2005 году. / meteonovosti.ru /
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