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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:32 Понедельник, 22 июня



Московская погода продолжает демонстрировать неустойчивый характер. После изнурительной жары пришла прохлада. Уже в воскресенье днем, по сравнению с субботой, температура воздуха понизилась почти на 10 градусов. В понедельник вторжение холодного воздуха продолжается, и максимальная температура в городе ожидается от 21 до 23 градусов.



А потому до рекордных значений ей будет далеко. Ведь рекорд суточного максимума для 22 июня составляет 31,8 градуса. Такая жара отмечалась в 1917 году. А немногим раньше, в 1910 году зарегистрирована самая низкая температура этого дня, +1.8 градусов.



Сильные дожди накрыли город в 1934 и 1959 годах, выпало 25.3 мм осадков при месячной норме 75 мм.



В прошлом, 2019 году, в этот день было сухо и жарко. Даже в ночные часы термометры показали +20 градусов, а днем воздух раскалился до +30.7 градусов. / meteonovosti.ru /



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