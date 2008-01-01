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Северо-запад Подмосковья самый дождливый и жаркий

ИА "Метеоновости" / 10:38 Понедельник, 22 июня



Июнь текущего года на территории Москвы и Подмосковья войдет в историю наблюдений контрастами погоды. Месяц еще не закончился, а она уже отметилась и рекордной и жарой, и рекордными осадками.



Как известно, одной из характеристик летних дождей является неравномерность их выпадения. Бывает так, что на одной улице идет дождь, а на соседней светит солнце. За истекшие дни июньские дожди на территории Московской области месячную норму по осадкам выполнили, а местами и перевыполнили.



Самым избыточным по осадкам оказался северо-запад области. В Клину при месячной норме осадков в 75 мм выпало 133 мм, то есть 177%. Немного меньше выпало в Новом Иерусалиме, 129.2 мм при норме 77 мм, что составляет 168%.



В то же время, в соседнем Дмитровском районе дождей выпало столько, сколько и положено в июне, 76 мм.



Самые жаркие дни в июне пришлись на конец первой декады и вторую декаду месяца. На территории Подмосковья в это время повсеместно максимальная температура превышала отметку в +30 градусов. В Москве 17 июня она установила новый суточный рекорд, повысившись до +31.4 градусов. А по области самыми жаркими опять же стали Клин и Новый Иерусалим. Максимальная температура в этих городах составила +32 градуса. / meteonovosti.ru /



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