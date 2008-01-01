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Новости погоды


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Последняя неделя июня в Москве будет теплой


ИА "Метеоновости" / 11:35 Понедельник, 22 июня

  На предстоящей неделе погода в столице стабилизируется. Ни сильных ливней, ни тридцатиградусной жары в городе не ожидается. Погоду будет определять скандинавский антициклон.

Уже сегодня его центр приблизился к Санкт-Петербургу, а столичной регион оказался на его восточной окраине, где господствуют ветры северных направлений. Несмотря на ясное небо, холодный воздух прогревается медленно и максимальная температура сегодня в городе невысока, 21..23 градуса, что соответствует норме, осадков не ожидается.

Во вторник владения антициклона потеснит циклон с центром над Черноземьем. Уже в ночные часы местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем в Москве кратковременный дождь пройдет лишь в отдельных районах, а по области, в основном в южных и юго-западных районах, он может быть сильным. Температура в ночные часы в Москве 13..15, по области от 11 до 16 тепла, днем 20..22 градуса в Москве и 18..23 в Подмосковье. Ветер юго-восточный 3-8 м/с

В среду антициклон восстановит свое влияние на погоду столичного региона и сохранит ее до конца рабочей недели. Со среды по пятницу при переменной облачности осадков не ожидается, температура в ночные часы от 11 до 16 градусов, днем 21..26. Ветер северный 5-10 м/с.

Среднесуточная температура в эти дни будет выше средних многолетних значений на полтора градуса. / meteonovosti.ru /
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