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Новости погоды


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В Санкт-Петербург пришла хорошая летняя погода


ИА "Метеоновости" / 11:43 Понедельник, 22 июня

  На прошлой неделе конвективная стихия не раз обрушивалась на Первопрестольную, но и Северную столицу она не обошла стороной. Накануне выходных, 18 июня, жара в Санкт-Петербурге вышла на пик и увенчалась новым климатическим рекордом (+32,4), а завершилась в этот же день грозовым ливнем, шквалистым усилением ветра и 16-ю миллиметрами в одночасье обрушившихся на город осадков. По сообщениям очевидцев, в некоторых районах выпал град. Местами и дождь был существенно сильнее, что подтвердили ближайшие метеостанции, где влаги выпало раза в два больше.

После прохождения холодного фронта, в выходные температура вернулась к обычным для этих дней июня значениям, с уходом жары погода стала вполне комфортной. Спокойного сценария атмосфера намерена придерживаться всю рабочую неделю - на восточной периферии антициклона с центром над Европой осадков и сильного ветра не ожидается. А вот температура не намерена сидеть на месте: как-никак, наступило астрономическое лето, и днем солнце находится максимально высоко над горизонтом. С каждым днем будет теплее - если в начале недели 21..24, то в конце недели температура приблизится к тридцатиградусной отметке. / meteonovosti.ru /
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