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Новости погоды


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Холодная погода на Урале сохранится до конца месяца


ИА "Метеоновости" / 13:10 Понедельник, 22 июня

  Со второй половины июня на Урале установилась не по сезону холодная погода. Так, в Екатеринбурге в воскресенье дневная температура так и не стала выше +15 градусов, а в ночные часы в большинстве мест области она понизилась до рекордно низких значений. В ряде пунктов температура установила новые суточные рекорды. Одним из них стал город Туринск Свердловской области. Минимальная температура составила +3.9 градусов, что на 0.2 градуса ниже рекорда 2001 года.

Очаг аномально низких температур распространяется не только на Урал, но и на соседние территории. В южных областях Западной Сибири отмечалось понижение температуры до отрицательных значений. Рекордом холода отметилось село Пудино Томской области, расположенной почти на широте Москвы. Под утро воздух остыл до -0.4 градусов, предыдущий рекорд холода, +0.7, удерживался с 1968 года. До рекордных значений понизилась температура в Новосибирске (+4.6) и Кемерово (+3.5). Предыдущие рекорды устанавливались здесь в 1965 и 1987 годах соответственно.

Аномально холодная погода наблюдается в текущие дни и в северных областях Казахстана. Новые температурные рекорды холода зарегистрированы в городах: Караганда (+5.0), Экибастуз (+8.8), Павлодар (+4.6) и многих других.

На юге Западной Сибири в ближайшие дни температура повысится до нормы. А вот на Урале и в Казахстане на улучшение погоды рассчитывать не приходится. Холод доберется и до южных среднеазиатских стран. / meteonovosti.ru /
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