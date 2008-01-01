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Глобальное потепление продолжается и в 2020 году
ИА "Метеоновости" / 13:17 Понедельник, 22 июня
Согласно статистическому анализу, проведенному учеными из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США, 2020 год с большой вероятностью (>99,9%) войдет в число пяти самых теплых и десяти самых теплых лет в истории человечества.
2015-2019 годы были самыми теплыми пятилетними периодами в истории, а 2010-2019 годы-самым теплым десятилетием в истории. Начиная с 1980-х годов, каждое последующее десятилетие было теплее, чем любое предыдущее десятилетие с 1850 года.
В Южной Америке, Европе и Азии был самый теплый период январь-май за всю историю наблюдений. На большей части северной половины Азии температура была по меньшей мере на 3,5oC (6,3oF) выше средней. Рекордно теплые температуры в период январь-май наблюдались в некоторых частях Атлантического, южной части Тихого и южной части Индийского океанов.
В Северном полушарии май 2020 был самый теплый май за всю историю наблюдений, вызванный исключительной жарой в Сибири, где температура была на 10 oC выше средней. В отличие от Сибири, на большей части Аляски в мае было прохладнее, чем в среднем. / meteonovosti.ru /
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