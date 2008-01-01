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Новости погоды


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На севере Якутии - седьмой рекорд тепла подряд


ИА "Метеоновости" / 14:16 Понедельник, 22 июня

  В то время, как жители Урала не дождутся тепла, на арктическом побережье Якутии что ни день, то за тридцать. Аномально теплая погода установилась на севере Якутии уже с первых чисел июня, но из-за того, что ночи еще были холодными (от 0 до +5 градусов) среднесуточная температура опережала норму всего лишь на 3-5 градусов.

К середине месяца тепло стало нарастать. Даже ночью температура не опускалась ниже +14 градусов, а днем ее значение приближалось, а в отдельные дни и преодолевала, отметку в +30 градусов.

В минувшее воскресенье среднесуточная температура превысила норму на 18 с половиной градусов. Ночью было не ниже +20, а днем +30.4. Седьмой рекорд подряд был установлен в поселке Чокурдах.

В этом годе не устоял даже абсолютный рекорд месяца. 19 июня максимальная температура составила +31.4 градуса, а до этого самая высокая температура, когда-либо наблюдавшаяся в июне, была +30 градусов, рекорд удерживался с 1964 года. / meteonovosti.ru /
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