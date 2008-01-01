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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:30 Вторник, 23 июня



Предстоящим днем лидерство в формировании погодных условий над территорией Московского региона перешло к циклону, близость его атмосферных разделов, а также непосредственное их прохождение над юго-восточными землями области, добавят неустойчивости в атмосфере и пополнят водные запасы.



По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 23 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, на юго-востоке, востоке области не исключён дождь, категории сильный. Максимальная температура воздуха в столице составит 20..22 градуса, в Подмосковье 18..23. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с.



В целом, погода в столичном мегаполисе сохранится благоприятная - незначительные колебания температуры, влажности, атмосферного давления не превышают климатических значений. Содержание кислорода в приземном слое воздухе в норме. Такие внешние условия комфортные и не оказывают дополнительной нагрузки на организм метеочувствительных людей. Повышенное содержание кислорода в утренние часы, комфортная температура являются благоприятными для лиц, страдающих кислородной недостаточностью и отмечающих недомогание и ухудшение состояния при жаре. Следует использовать такие внешние условия с пользой для здоровья и больше времени посветить прогулкам на свежем воздухе.



Геомагнитный фон 23 июня прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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