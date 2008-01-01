Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
23 июня 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:30 Вторник, 23 июня

  Предстоящим днем лидерство в формировании погодных условий над территорией Московского региона перешло к циклону, близость его атмосферных разделов, а также непосредственное их прохождение над юго-восточными землями области, добавят неустойчивости в атмосфере и пополнят водные запасы.

По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 23 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, на юго-востоке, востоке области не исключён дождь, категории сильный. Максимальная температура воздуха в столице составит 20..22 градуса, в Подмосковье 18..23. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с.

В целом, погода в столичном мегаполисе сохранится благоприятная - незначительные колебания температуры, влажности, атмосферного давления не превышают климатических значений. Содержание кислорода в приземном слое воздухе в норме. Такие внешние условия комфортные и не оказывают дополнительной нагрузки на организм метеочувствительных людей. Повышенное содержание кислорода в утренние часы, комфортная температура являются благоприятными для лиц, страдающих кислородной недостаточностью и отмечающих недомогание и ухудшение состояния при жаре. Следует использовать такие внешние условия с пользой для здоровья и больше времени посветить прогулкам на свежем воздухе.

Геомагнитный фон 23 июня прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
3:00
местное
+13
Вт.
23 июн.
+20
Ср.
24 июн.
+24
Чт.
25 июн.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Эрмосильо		 -3
Беллинсгаузен

некомфортное место: Орлик
комфортное место: Хой

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100