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Новости погоды


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Из летописи московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:28 Вторник, 23 июня

  Московская погода продолжает демонстрировать неустойчивый характер. После небольшой передышки в дождях, сегодня небо вновь затянут облака и пройдут дожди, по области они могут быть сильными, что приведет к уже не первым в этом июне подтоплениям. А вот температура воздуха сегодня останется в пределах нормы, 20..22 градуса.

А потому до рекордных значений ей будет далеко, рекорд суточного максимума останется в 1948 году, когда 23 июня температура повысилась до +33.6 градусов.

А более ста лет тому назад, в 1900 году под утро похолодало до +3.3 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

Сильные дожди накрыли город в 1986, выпало 58.6 мм осадков при месячной норме 75 мм.

В прошлом, 2019 году, в этот день было сухо и тепло. Даже в ночные часы термометры показали +18.9 градусов, а днем воздух раскалился до вполне комфортных значений, +25.8 градусов. / meteonovosti.ru /
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