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Новости погоды
Какой погодой завершится июнь в Крыму?
ИА "Метеоновости" / 09:44 Вторник, 23 июня
В Крыму июнь избрал своеобразный погодный график. Первая декада месяца запомнилась сухой и жаркой погодой с многочисленными рекордами максимальной температуры. Во второй декаде температура ненамного превышала норму, а вот осадков было с избытком. Нередко на полуострове гремели грозы, местами прошли сильные дожди. В Симферополе за десять дней выпала почти половина месячной нормы влаги (25 мм). Какой сценарий приготовила погода в конце месяца?
Область низкого давления над Черным морем пока не обещает стабильности - в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах прогнозируются сильные ливни. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с и крупный град. Температура ночью +17..+20, днем +24..+27, в центральных районах до +32. С 25 июня погода станет очень комфортной: антициклон с центром над Восточной Европой обещает солнце и отсутствие осадков, днем станет немного прохладнее, +22..+27. Температура воды у берегов Тавриды от +22 до +25 градусов. / meteonovosti.ru /
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