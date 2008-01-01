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Новости погоды
Дождливая зона кружит вокруг Москвы
ИА "Метеоновости" / 11:18 Вторник, 23 июня
Московской погоде удается стабилизироваться лишь на короткий промежуток времени. Вот и сегодня, несмотря на то, что погоду в центральных областях Европейской России определяет антициклон (его центр за сутки перебрался с Балтийского моря на верховье Волги) погода неустойчивая. Господство антициклона пытаются нарушить атмосферные фронты.
Один из них в ночь на вторник накрыл ненастной зоной южные области Центрального федерального округа.. Сильные дожди прошли в Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях. Количество выпавших осадков колеблется от 24 до 62 мм. Больше всего небесной влаги досталось Брянской области.
Южные и юго-восточные районы Подмосковья также задела ненастная зона, связанная с фронтальным разделом. Дожди прошли на большей части территории, пополнив копилку июньских осадков от 0.5 мм в Серпухове до 33 мм в Серебряных Прудах.
В Москве существенных осадков в ночные часы не наблюдалось.
Днем фронт будет медленно смещаться на северо-восток. Под его влияние попадут юго-восточные и восточные районы Московской области, где к фронтальным осадкам добавятся дожди, вызванные конвективными причинами. А потому в этих районах дожди могут быть сильными.
Еще один участок атмосферного фронта завис над северными районами Подмосковья. Он может стать причиной кратковременных дождей в самой столице, но пройдут они не повсеместно.
На сегодняшний день, по данным главной метеостанции города, ВДНХ, в Москве выпало уже больше двух месячных норм осадков (158 мм при июньской норме 75 мм), в районе МГУ - 259%, в районе Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии - 252% от июньской нормы. По осадкам июнь 2020 года может превзойти своего предшественника. В мае в Москве выпало 159 мм небесной влаги. / meteonovosti.ru /
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