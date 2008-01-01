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Дожди в Приморье не утихают

ИА "Метеоновости" / 11:53 Вторник, 23 июня



Текущий июнь в Приморском крае отличается нестабильностью в погоде. В первой половине месяца в крае установилась на редкость жаркая погода, в отдельные дни среднесуточная температура воздуха превышала норму на 10 градусов. Во второй половине месяца из-за развития конвекции, обусловленной столкновением контрастных воздушных масс: субтропического и даже тропического воздуха, поступающего с юга Китая и относительно умеренного, циркулирующего на юге Дальнего Востока, погода сменилась ливнями и грозами.



В ближайшие дни фронтальный раздел располагается над центральной частью Желтого и Японского морей. Создадутся благоприятные условия для циклогенеза. Путь циклона будет лежать через Корейский полуостров, где он "выльет" до 100 мм осадков. После чего направится на японский остров Хоккайдо. Благодаря такой траектории, основные запасы влаги циклон оставит над акваторией моря, достаточно удаленной от Приморья.



А территорию края в середине недели будет пересекать тропосферная ложбина и связанный с ней приземный атмосферный фронт. Пройдут умеренные дожди. Этот же фронт принесет сильные дожди в Амурскую область и южные районы Хабаровского края. / meteonovosti.ru /



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