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Очаг аномального тепла смещается на запад Якутии

ИА "Метеоновости" / 12:22 Вторник, 23 июня



Уже в конце первой декады месяца в Якутии, благодаря антициклону, установилась очень теплая и преимущественно сухая погода. А второй половине июня в самую холодную Республику страны пришла жара. На крайнем востоке арктического побережья максимальная температура преодолевала отметку в +30 градусов и семь раз подряд устанавливала суточные рекорды.



В минувшие сутки очаг аномального тепла начал медленно смещаться на запад. Но по-прежнему сильная жара по-прежнему сохраняется именно в северных городах Якутии. В Верхоянске, соревнующемся за полюс холода Северного полушария с Оймяконом, 22 июня температура повысилась до +34.5 градусов, что на 2.5 градуса выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 1986 года. С 12 июня в этом северном городе дневная температура превышала +30 градусов, а с 19 июня уже пятый раз становится рекордом. В этот же период установлен и абсолютный рекорд тепла первого летнего месяца. 20 июня температура повысилась до +38.



Городами-рекордсменами стали и другие населенные пункты Якутии. Так, в поселке Зырянка, расположенном на берегу Колымы, максимальная температура составила +32.8 градусов. Подобного тепла здесь не было с 1973 года.



Аномально теплая погода удержится на этой территории вплоть до выходных дней, после чего начнет смещаться на запад. И уже в выходные дни в Туруханском районе Красноярского края ожидается теплее обычного на 8-10 градусов. А на арктическом побережье Якутии температура приблизится к норме. / meteonovosti.ru /



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