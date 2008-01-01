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Новости погоды


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Центральный округ: ливни и морозы


ИА "Метеоновости" / 12:48 Вторник, 23 июня

  Контрастный атмосферный фронт, огибающий столицу с юга, обрушил запасы влаги на Тульскую область. По сообщениям синоптиков с мест, за последние 12 часов в Туле выпало 54 мм осадков, что составляет почти месячную норму (60 мм). Сильные и очень сильные дожди отмечаются и в других городах области. Учитывая, что дождь в области продолжается и в настоящее время (в 12 часов), количество осадков будет еще больше.

Сильные дожди уже с утра идут и в соседней Рязанской области. Не утихают они и в полдень.

В то же время в Костромской области, в населенном пункте Шарья, расположенном на северо-востоке, минувшей ночью температура понижалась на поверхности почвы до слабых отрицательных значений. / meteonovosti.ru /
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