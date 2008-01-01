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Новости погоды


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Южный циклон - виновник непогоды на курортах России


ИА "Метеоновости" / 13:50 Вторник, 23 июня

  Активный южный циклон, сформировавшийся над южными областями Украины, не спешит покидать наших западных соседей. Его центр и сегодня располагается вблизи Киева, а атмосферные фронты, связанные с циклоном, протянулись вдоль курортной зоны России. В понедельник сильные дожди прошли в Крыму, выпало до 22 мм осадков. В Краснодарском крае за один час циклон вылил 42 мм осадков.

В среду циклон останется в силе. Сильные дожди продолжатся в Крыму и Краснодарском крае, пройдут они в Ростовской области и Адыгее. Дожди будут сопровождаться грозами, градом и усилением ветра до 20 м/с. Температура воздуха на черноморском побережье 22..27 градусов, в районе Туапсе - Сочи около 20 градусов, днем 26..31, местами до +34. / meteonovosti.ru /
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