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Лето вернулось в Сибирь

ИА "Метеоновости" / 19:36 Вторник, 23 июня



Дождливые и прохладные выходные изрядно испортили настроение жителям юга западной Сибири. В Горной Шории за weekend выпала треть месячной нормы осадков. Температура по региону не поднималась выше 18 градусов.



На ближайшие несколько дней теплая и жаркая погода вернется на юг Сибири. Юго-западные потоки принесут из Казахстана раскаленный воздух, но характер погоды будет неустойчивым. Атмосферные фронты, которые будут проходить по территории Сибири, принесут дожди и грозы.



24 июня без осадков, +25..+30 градусов. Но 25 июня, не смотря на теплый день с максимальной температурой до 28 градусов, почти везде пройдут дожди, прогремят грозы, местами при грозе шквалистое усиление ветра до 20 м/с.



26 июня небольшой циклон покинет Алтай, Кузбасс, Новосибирскую область. В этот день прогнозируется сухая и жаркая погода, ночью +9..+14 градусов, в горных районах +3, днем до 30 градусов. / meteonovosti.ru /



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