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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:27 Среда, 24 июня



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 25..27, по области 23..28 градусов. Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



В столичном регионе будет солнечно и без осадков, температура постепенно начнет повышаться, содержание кислорода в воздухе и влажность в дневные часы в пределах нормальных значений, атмосферное давление немного выше нормы. Это индифферентные погодные условия не только для практически здоровых, но и для большинства метеозависимых людей.



Такая погода формирует условия теплового комфорта, которые благоприятны для организма, солнечные лучи с щадящим действием, а солнечные процедуры в такие дни являются одной из самых приятных форм восстановления здоровья, способствуют активизации умственной и физической работоспособности, укреплению вегетативной нервной системы, улучшению обмена веществ, эндокринной деятельности, повышают адаптационные возможности организма. Процедуры солнечных и воздушных ванн можно принимать дома на открытых балконах, в парках или зонах отдыха в утренние часы, когда солнечная активность еще не высокая. Процедуры солнечных и воздушных ванн следует начинать постепенно, с небольших дозировок (первые процедуры не более 10 минут).



Геомагнитный фон 24 июня прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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