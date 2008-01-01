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Новости погоды


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Из летописи московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:14 Среда, 24 июня

  Сегодня погода будет демонстрировать очередное расположение к москвичам. Осадков не ожидается, а дневная температура повысится до 23..25 градусов Ее среднесуточное значение будет на полтора градуса выше нормы. Но при таких небольших по величине аномалиях рекордных значений ей не достичь. Самым жарким сегодняшний день останется в 1948 году, когда 24 июня температура повысилась до +33.5 градусов.

А в 1983 году под утро похолодало до +3.1 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

Сильные дожди накрыли город в 1987, выпало 17.3 мм осадков при месячной норме 75 мм.

В прошлом, 2019 году, последняя пятидневка месяца огорчила холодной и дождливой погодой. Но 24 июня было еще относительно тепло: ночью +16.4 градуса, а днем воздух прогрелся до вполне комфортных значений, +24.8 градусов. Осадков не было. / meteonovosti.ru /
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