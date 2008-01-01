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Новости погоды


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Лето в Приволжье пошло на попятную


ИА "Метеоновости" / 10:47 Среда, 24 июня

  Над северо-восточной частью Европейской России установился холодный северный процесс. В тыловой части циклона над Карским морем сформировался мощный поток, несущий арктическую воздушную массу с акватории Баренцева моря.

Под натиском холода, лето в Приволжье пошло на попятную. Ночи стали холодными: в начале недели в Татарстане, Удмуртии, Пермском крае, Ульяновской области температура понижалась до +2..+5 градусов. А днем в некоторых северо-восточных районах воздух с трудом прогрелся до +12..+15.

В ближайшие дни холодные северные потоки поддержит восточная периферия европейского антициклона. До окончания недели, на большей части территории Приволжья сохранится прохладная, местами холодная и ветреная погода с кратковременными дождями и грозами. Ветер северный 7-12м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3..+8, днем +12..+17, в южных и западных районах до +23 градусов. / meteonovosti.ru /
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