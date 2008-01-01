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Новости погоды


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Над северными районами Казахстана сгущаются тучи


ИА "Метеоновости" / 11:34 Среда, 24 июня

  Северные области Казахстана первыми прочувствовали на себе не ласковые потоки арктического воздуха. На смену устойчивому жаркому антициклону уже в ночь на четверг, 25 июня, спешит холодный атмосферный фронт циклона с центром над Тюменской областью.

Существенно понизив в прошедшую неделю температуру воздуха на Урале и в Сибири, арктический воздух своею тяжестью сумел "пробить дорогу" и дальше в более южные соседние с Россией регионы. Так в казахстанском селе Карабутак Актюбинского района в минувшую ночь температура понизилась до +10,0 градусов. Крайние раз воздух остывал до таких значений 2001 году, тогда был зафиксирован мини-рекорд +10,6 градусов.

Циклонический вихрь своим вторжением не только понизит температуру воздуха на 9-11 градусов, но и принесет с собой дожди, усиление ветра местами до шквалистых значений, грозы, местами не исключен град. И это будут первые непогожие дни с начала июня для региона.

В пятницу, 26 июня, ненастный циклон сместится в восточные области Казахстана. Северные же районы страны вновь окажутся под влиянием зоны повышенного давления, но уже северо-западного антициклона, который, к сожалению, в выходные дни не позволит в дневные часы прогреться воздуху выше +15..+20 градусов. А в ночные часы и вовсе не исключена новая серия рекордов низких температур: прогнозируемая температура воздуха в темное время суток +2:+7 , местами до +10 градусов. / meteonovosti.ru /
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