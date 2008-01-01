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За полярным кругом температура вышла за 30-градусную отметку

ИА "Метеоновости" / 12:33 Среда, 24 июня



Пока холодный циклонический вихрь устойчиво портит погоду в географическом центре России, упорно пробиваясь непогодой и холодом в более южные регионы, на западной и восточной его периферии активизировались теплые воздушные массы. Своим влиянием они дотянулись аж до полярного круга и на акватории северных морей бьют рекорды предыдущих теплых температурных экстремумов.



В Мурманской области на Рыбачьем полуострове в районе Баренцева моря, на границе с Финляндией в поселке Вайда-Губа предыдущим днем побит 100-летний рекорд, воздух здесь, на 69 градусе северной широты, прогрелся до 31,0 градусов. Ранее лишь в 1920 году здесь были зафиксированы столь высокие температуры, да и то при значении +28,3.



В Карелии отличился город Сортавала, где воздух прогрелся до +28,9 (ранее зафиксированный максимум в 1979 году был +26,8 градусов).



На берегах Карского моря, на далеком севере Красноярского края, выше 70-го градуса северной широты, 23 июня текущего года, так же переписаны метеорологические летописи: в поселке Хатанга воздух разогрелся до значений +30,7 градусов, превысив максимум 2002 года на 0,7. А на Мыс Стерлигова предыдущий рекорд продержался 41 год (+15,8), но нынешний год повысил планку на целых 2,4 значения до +18,2 градусов.



На севере Якутии так же новый рекорд тепла: в селе Саксылах , расположенном на 71 градусе северной широты +31,1 градус против предыдущего +29,6 в 2018 году.



До выходных дней температурный режим в регионах-чемпионах будет превышать среднемесячные многолетние значения на 4-8 градусов. Затем, ситуация начнет меняться. И первыми это ощутят жители Северо-запада, здесь температурный фон с пятницы постепенно начнет возвращаться к нормальным значениям. / meteonovosti.ru /



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