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Новости погоды


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Дождливые дни для Западлной Украины закончились


ИА "Метеоновости" / 13:16 Среда, 24 июня

  Размытое поле пониженного давления с малоподвижными атмосферными фронтами стала причиной сильных ливней и как следствие ухудшения паводковой обстановке и подтоплений на территории Западной Украины и Карпатах.

Не имея возможности пробиться сквозь кольцо повышенной области давления, всю силу непогода и ненастье обрушила на эти районы

В Ивано-Францовске с 20 по 23 июня выпало 122 мм небесной влаги, суммарно за весь месяц - 218 мм, что достигло 249% от месячной нормы. В областном Ровно за вчерашний день вылилось 31 мм дождя, это почти 37% месячной нормы. Во Львове с начала месяца так же количество осадков уже превысило 130%.

На данный момент, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях остаются подтопленными 187 населенных пунктов и почти 5 тысяч домов, эвакуировано - 389 человек.

Но уже сегодня, 24 июня ситуация начнет меняться. С северо-западными воздушными потоками тучи постепенно начнут рассеиваться, и благодаря смещению скандинавского антициклона атмосферное давление начнет расти. Температурный фон так же повысится и в выходные, 27 и 28 июня, в ночные часы на территории Западной Украины уже +15:+20 градусов, а днем до +21:+26. Дожди будут носить кратковременный характер,однако вероятность летних гроз за счет дневной конвекции по-прежнему не исключена. / meteonovosti.ru /
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