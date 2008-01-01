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Новости погоды


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Камчатка вторую декаду - полуостров погодной стабильности


ИА "Метеоновости" / 13:39 Среда, 24 июня

  Вторую неделю над Камчаткой благосклонно господствует антициклон. В области его повышенного давления малооблачно, маловетренно и тепло. Но и такие условия погоды могут создавать осложнения. Так в Тигильском, Мильковском, Усть-Камчатском, Пенжинском, Соболевском и на западе Елизовского района сохранится IV и V класс пожарной опасности по региональной шкале.

До конца месяца на полуострове не ожидается резких перемен в погоде. Температурный фон будет отличаться стабильностью и верностью нормальным климатическим значениям.

В столице края Петропавловске-Камчатском в ночные часы +10..+12, днем +21..+23 градусов. / meteonovosti.ru /
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