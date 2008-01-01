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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:26 Четверг, 25 июня



Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием атмосферных фронтов, которые пройдут преимущественно во второй половине дня. При переменной облачности местами прольются кратковременные дожди. Температура воздуха в Москве 25..27, по области 23..28 градусов. Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 755 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



В Москве и Подмосковье установилась вполне комфортная погода, которая не окажет на организм негативного влияния. Для метеозависимых людей и людей с гипертонической болезнью, вегетососудистой дистонией, страдающих мигренями, атеросклерозом сосудов головного мозга причиной недомогания может стать повышенный фон атмосферного давления. Необходимо поддерживать нормальный уровень артериального давления, не допуская его резких скачков, купировать болевые симптомы с помощью рекомендованных врачом лекарств, помогут улучшить самочувствие и водные процедуры (контрастный душ с индифферентной температурой), прогулки на свежем воздухе с дыхательной гимнастикой и другие. / meteonovosti.ru /



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