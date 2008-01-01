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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:07 Четверг, 25 июня



Московская погода продолжит баловать теплой и комфортной погодой, лишь повышенный фон атмосферного давления может спровоцировать недомогания у определенной категории граждан. Но летнее настроение и позитивный настрой помогут справиться с этой проблемой.



Температурный режим будет соответствовать норме и небольшие осадки кратковременного характера в послеобеденные часы не станут поводом для изменения в метеорологической летописи столицы. Рекордного дневного прогрева, который отмечался в 2010 году, при значении +31,1 градус не прогнозируется, как и холодных ночных температур 1983 года, когда воздух остыл до +3,5 градусов. Картина дня будет вполне сходна с прошедшим 2019 годом, тогда при отсутствии осадков в ночь минимальная температура достигла значений +12,7, а днем воздух прогрелся до +22,6 градусов. / meteonovosti.ru /



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