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Новости погоды


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Сильные дожди прошли в Крыму


ИА "Метеоновости" / 09:12 Четверг, 25 июня

  В среду, 24 июня и в ночь на четверг южные районы Европейской территории России находились под влиянием атмосферного фронта - по восточной периферии антициклона над Европой сюда распространилась относительно прохладная воздушная масса. В Краснодарском крае и в Ставрополье прохождение фронтального раздела сопровождали грозовые дожди, местами сильные. Немалую порцию влаги получил и Крым.

Грозы гремели почти по всему полуострову, местами отмечалось шквалистое усиление ветра до 16-22 м/с. Днем 24 июня сильные дожди прошли в Алуште (15 мм), Карадаге (23 мм), Клепинино (21 мм), Севастополе (Херсонесский маяк, 19 мм). Ожидается, что 25 июня на полуострове еще возможны отдельные грозы и кратковременные дожди, а завершится неделя антициклональной погодой без осадков. Температура ночью +17..+20, днем +24..+29, ветер северо-восточный, умеренный. / meteonovosti.ru /
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