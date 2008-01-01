

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Верхоянске жарче, чем в Кисловодске

ИА "Метеоновости" / 10:31 Четверг, 25 июня



Небывалая жара, установившаяся в Якутии, ослабеет к началу новой недели. В регионе установился антициклон - днем при ясном небе воздух хорошо прогревается. С южными потоками в Республику Саха поступает горячий воздух из Китая. На северо-западе погодные условия формируются под влиянием теплого сектора циклона с центром над Эвенкией. Температура воздуха в Якутии выше климатической нормы на 6-8 градусов, а на северо-западе аномалия достигает 14 градусов. И снова температурные рекорды. Очередной рекорд состоялся в Верхоянске. Следует отметить, что Верхоянск, как и Оймякон, знаменит суровыми морозами. Также Верхоянск входит в книгу рекордов Гиннеса из-за необычного температурного режима. Ведь минимальная температура воздуха здесь -68 градусов, а максимальная - +37,2. Но недавно и этот рекорд был перекрыт: воздух прогрелся до +38 градусов. Рекорд 24 июня скромнее, 34 градуса. Ранее, в 2002 году, тоже было жарко, 32,8 градуса. Рекордсменами стали также Саскылах, +30,9 градуса и Джарджан +30,3. Таким образом, Якутия "опередила" даже юг ЕТР. Здесь тоже рекорды. В Кисловодске +30,4 градуса, во Владикавказе 30,7.



В ближайшие дни жаркая погода сохранится. Хотя жара ослабеет. 26 июня пройдут небольшие дожди, на юго-западе, юге и востока кратковременные дожди, грозы, при грозах порывистый ветер. Днем преобладающая температура 26..31 градус, на северо-востоке и северо-западе до +34. При дожде 18..23 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



