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Состоится ли в субботу в Москве температурный рекорд?

ИА "Метеоновости" / 11:52 Четверг, 25 июня



погода вновь возвращается в столичный регион. Обширный антициклон станет опекать Центральный район, ожидается малооблачная погода. Атмосферные фронты вмешаются: в пятницу не обойдется без небольших кратковременных дождей, а завершится неделя грозовыми дождями и порывистым ветром. Температура воздуха в столичном регионе превышает привычные показатели на 4-6 градусов, а в субботу, вероятно, состоится новый рекорд.



В пятницу, 26 июня, в ночные часы при переменной облачности местами будут приниматься небольшие кратковременные дожди, термометры покажут 14..16 градусов, по области до 11. Днем без осадков, сохранится жаркая погода, 27..29 градусов в столице, 25..30 по области. Северный ветер 5-10 м/с поможет легче перенести жару.



В субботу, 27 июня, станет еще жарче. При переменной облачности осадков не ожидается. И если ночью в Москве 16..18 градусов (по области до 13), то в дневные часы 30..32 градуса, по области 27..32. Может быть установлен рекорд температуры. 27 июня 2013 года термометры показали ровно 32 градуса.



В воскресенье, 28 июня, погода станет портиться, жара сменится грозовыми дождями и ветром. В ночные часы осадков не ожидается, тепло: 18..20 градусов в Москве, 15..20 по области. А днем местами кратковременные дожди, возможны грозы, +26..+28, по области до +23. При грозе ветер в порывах усилится до 12-17 м/с.



В жаркую погоду многие любят отдыхать в парках и на природе, купаться в водоемах. Вода уже прогрелась. Так, в Москве-реке близ Звенигорода температура воды составляет 19 градусов. / meteonovosti.ru /



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