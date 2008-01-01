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Опасные заморозки на юге Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:50 Четверг, 25 июня



На большей части ЕТР погода не соответствует календарю и быстро меняется. В Якутии жарче, чем в Ставропольском крае, а в Казахстане жара сменилась похолоданием. Настолько сильным, что на смену рекордам максимальной температуры пришли рекорды минимальные. Холод проник и в Западную Сибирь. В Омской и на юге Тюменской области 24 июня ночью подмораживало до -2 градусов. Из-за чего пострадали растения на приусадебных участках. Погодные условия в регионе определял антициклон. Воздух был очень сухим. И если днем температура комфортная, 20..25 градусов, то в ночные часы при ясном небе сухой воздух быстро выхолаживается.



26 июня под влиянием циклона и атмосферных фронтов погода изменится. В Омской области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, ночью термометры покажут 8..13 градусов, днем 17..22. На юге Тюменской области дожди от небольших до умеренных, прохладнее. Ночью 3..8, днем 14..19 градусов. / meteonovosti.ru /



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