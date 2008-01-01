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Новости погоды


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Северный Кавказ: где зной, а где град


ИА "Метеоновости" / 13:34 Четверг, 25 июня

  Южный и Северо-Кавказский федеральные округа славятся необычными погодными условиями. В этом регионе чаще, чем где-либо случаются ливневые дожди, град и порывистый ветер. Еще здесь жарко. Часто бывает, что в одном районе идут проливные дожди, а другой изнывает от жары и палящего солнца. В минувший день, 24 июня, погоду определяла барическая ложбина и атмосферные фронты. В Краснодарском крае прошли сильные дожди, выпало до 31-35 мм осадков. Гремели грозы, ветер в порывах усиливался до 22-24 м/с. В некоторых районах отмечался град диаметром до 10 мм. На Северном Кавказе тоже прошли сильные дожди, но количество осадков меньше, до 20 мм. Зато град крупнее. В Нижнем Чегеме диаметр градин доходил до 20 мм. Порывы ветра в Ставрополье достигали 23 м/с. И было очень жарко. До 38 градусов в Рощино Ставропольского края. Это значение не стало рекордным. Рекордсмены Ставропольского края: Минеральные Воды +35,1 и Кисловодск +30,4 градуса.

26 июня атмосферное давление в регионе станет расти, скажется влияние антициклона. Хотя вклад в погоду внесут атмосферные фронты. Ожидается ненастная и ветреная погода. В отдельных районах пройдут ливневые дожди, возможен град. Ветер в порывах усилится до 20-25 м/с. Температура воздуха 28..33 градуса. / meteonovosti.ru /
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