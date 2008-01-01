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Новости погоды
На Дальнем Востоке реки выходят из берегов
ИА "Метеоновости" / 13:54 Четверг, 25 июня
Циклоны и атмосферные фронты не оставляют в покое южные районы Дальнего Востока. Не стал исключением и минувший день, 24 июня. Из-за атмосферного фронта, пересекавшего регион, 24 и ночью 25 июня в Амурской области и в Хабаровском крае прошли сильные грозовые дожди. Количество выпавших осадков достигло 18 мм. Уровень воды в реках продолжает повышаться. В Хабаровском крае на Амуре на участке Хабаровск-Мариинское, в нижнем течении Уссури и Бикина. В Амурской области на Зее, Левом Уркане, Архаре и Бурее. На реках Деп и Уссури вода вышла на пойму.
26 июня неблагоприятная обстановка сохранится. Пройдут дожди, из-за чего уровень воды в реках еще повысится. В Приморье ожидается достижение неблагоприятных отметок на Уссури и Большой Уссурке. Возможно подтопление дорог и сельхозугодий. / meteonovosti.ru /
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