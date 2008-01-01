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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:46 Пятница, 26 июня



Предстоящим днем в Московском регионе сохранится жаркая погода: в период с 12 до 19 часов температурные показатели воздуха перешагнут отметку в 25 градусов, будьте осторожны, находясь на улице!



Сухую и жаркую погоду нам обеспечит антициклон, на восточной периферии которого Московия будет находиться. Фронтальные же разделы, расположенные по той же периферии, покинут границы нашей области, и влияние на формирование погоды не окажут.



По данным столичных синоптиков сегодня 26 июня переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 27..29 градусов, по области 25..30. Ветер северного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление немного выше нормы. Содержание кислорода в воздухе - в пределах нормальных значений. Это индифферентный тип погоды, он не оказывает на человека негативного влияния. Солнечные лучи с щадящим действием, а солнечные процедуры в такие дни являются одной из самых приятных форм восстановления здоровья, способствуют активизации умственной и физической работоспособности, укреплению вегетативной нервной системы, улучшению обмена веществ, эндокринной деятельности, повышают адаптационные возможности организма. Процедуры солнечных и воздушных ванн можно принимать дома на открытых балконах, в парках или зонах отдыха в утренние часы, когда солнечная активность еще не высокая.



Геомагнитный фон 26 июня ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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