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Новости погоды


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Из летописи московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:16 Пятница, 26 июня

  Погода летом в столичном регионе постоянством не отличается. То холодом повеет, то жара сильная установится. Случаются засухи, а бывает, что дожди не прекращаются. Но сильные дожди в этот день наблюдались в конце позапрошлого века. В 1887 году на Московскую землю вылилось 24,6 мм осадков. Холодные ночи, когда воздух под утро остывал до +5,5 градусов, случались в 1909 году. А в 2010 году лето было рекордно жарким. Рекорды температуры фиксировались почти каждый день. 26 июня воздух прогрелся до 33,6 градуса.

В прошлом, 2019 году, температура воздуха была близка к климатической норме. Ночью 13,6, днем 22 градусов. Прошел дождь, выпало 4 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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