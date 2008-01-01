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Новости погоды


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Когда изменится погода в Санкт-Петербурге?


ИА "Метеоновости" / 09:22 Пятница, 26 июня

  Несколько дней подряд Ленинградская область остается под влиянием теплой периферии европейского антициклона. В начале недели погода в Санкт-Петербурге была солнечной и в меру теплой, но с каждым днем столбики термометров поднимались немного выше. К выходным температура набрала солидную положительную аномалию - средние суточные значения превысили отметку +20, что выше нормы градусов на 5-6, а днем 25 июня столбики термометров приблизились к отметке +30, то есть погода стала жаркой.

Антициклон неторопливо перемещается на юг Европейской России, но на характере погоды в Северной столице это существенно не отразится ≈ солнца по-прежнему много, вероятность осадков небольшая. Температура ночью +16..+19, днем +26..+29. Изменения в погоде начнутся в воскресенье, когда станет существенно, на 6-8 градусов, прохладнее.

В начале следующей недели в области обширного циклона над Скандинавией установится зональный перенос воздушных масс. Июнь завершится прохождением атмосферного фронта, в Ленинградской области пройдут дожди и грозы, местами сильные, от жары не останется и следа. / meteonovosti.ru /
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