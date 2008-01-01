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Циклон принес дожди в Сибирь

ИА "Метеоновости" / 10:30 Пятница, 26 июня



Циклонический вихрь, перебравшийся в Ханты-Мансийский округ из Республики Коми, успел испортить погоду. Активный циклон и его атмосферные фронты уверенно продвигались на юго-восток. 25 и ночью 26 июня в Ханты-Мансийском округе прошли сильные грозовые дожди. Количество выпавших осадков достигло 33 мм, это около половины месячной нормы для этих мест.



26 июня циклон позиций не сдаст. Ночью облачная погода, пройдут дожди, местами сильные. Лишь в западных районах осадков не будет. Ветер в порывах усилится до 15-17 м/с. Днем облаков станет меньше, дождь уже не будет столь сильным, в отдельных районах прогремят грозы, порывы ветра 13-18 м/с, температура воздуха 13..18 градусов, местами до 25. / meteonovosti.ru /



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