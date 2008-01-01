

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жара гонит европейцев на пляжи

ИА "Метеоновости" / 11:25 Пятница, 26 июня



Небывалая жара установилась в странах Старого Света. Температура воздуха превышает привычные показатели на 7 и более градусов. Каждый день поступают данные о новых рекордах. Даже в северных странах воздух прогревается до 30 градусов и выше. В Швеции 4 города-рекордсмена. Стокгольм (+31 градус), Норрчёпинг (+30,3), Гетебург (29,1) и Мальмё (+28,5). В Стокгольме предыдущий рекорд установлен в 1935 году. Жарко было и в Финляндии. В трех городах (Ювяскюля, Тампере и Васа) установлены не только рекорды температуры для 25 июня, но и рекорды месяца. В Васе термометры показали 32 градуса, в Юваскюля и Тампере 31,8. Очень жарко на Британских островах, где температура бьет многолетние рекорды. А в Лондоне воздух раскалялся до 33,4 градуса. Жара добралась даже до Бельгии. Изнывает от жары и Франция. В Париже воздух раскалился до 35,2 градуса. Столь жаркая погода установилась в Европе из-за южного антициклона, с которым сюда проник горячий африканский воздух. Жители городов устремились к водоемам, игнорируя запреты. Многие купаются в морях, реках и озерах. Хотя вода еще прохладная. В Северном море от 12 до 15 градусов, в реках и озерах до 20 градусов. На юге теплее.



Жара продержится в регионе еще несколько дней, а затем пойдет на спад. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



