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Новости погоды


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В Якутии рекорд за рекордом.


ИА "Метеоновости" / 12:46 Пятница, 26 июня

  В Якутии не ослабевает жара. Температура воздуха превышает норму на 4-6 градусов. В северных районах на 10-12 градусов. Некоторые коррективы в погоду вносят атмосферные фронты - принимаются дожди, усиливается ветер. На севере и северо-западе, где сохраняется ядро сибирского антициклона, температура воздуха по-прежнему бьет рекорды. 25 июня В Саскылахе термометры показали 30,8 градусов. Такой жары здесь не было с 1955 года, да и тогда было 29,9 градуса. 29,5 градуса показали термометры в Юбилейной. Со значение 31 градус вошла в климатический справочник Бухта Амбарчик. Но абсолютный рекордсмен - Верхоянск. Здесь снова 34,8 градуса.

По мнению ученых, нынешняя жаркая погода представляет опасность для вечной мерзлоты, которая начнет таять. Усугубляется ситуация и природными пожарами. А восстанавливается экосистема за полярным кругом очень медленно. / meteonovosti.ru /
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