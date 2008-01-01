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В Приволжском округе подмораживает

ИА "Метеоновости" / 13:16 Пятница, 26 июня



Обширный антициклон занял большую часть ЕТР. Добрался он до Самарской и Оренбургской областей. Облаков во владениях циклона было мало, а осадков не было вовсе. В ночные часы сухой воздух начал быстро выхолаживаться. В результате вод утро 26 июня остыл до -1 градуса в Самарской области и до -3 градусов в Оренбургской. На достигнутом антициклон не остановится. 27 июня вмешаются атмосферные фронты. С ними будут связаны кратковременные дожди и грозы, при грозе ветер в порывах усилится до 15-18 м/с. Преобладающая температура воздуха в ночные часы 8..13 градусов, в Оренбургской области местами +1..+6, заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. Днем снова тепло: 22..27 градусов, местами 29..31. 28 и 29 июня власть над погодой перейдет к циклону и атмосферным фронтам. Ожидаются дожди, местами грозы, ливни и град. Ветер в порывах до 16-21 м/с. Днем 23..28 градусов, местами 17..22, ночью 13..18, местами до +7, и уже без заморозков. / meteonovosti.ru /



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