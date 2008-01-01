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Новые рекордные параметры молний

ИА "Метеоновости" / 13:50 Пятница, 26 июня



Комитет экспертов Всемирной метеорологической организации (ВМО) установил два новых мировых рекорда: наибольшей протяженности и по наибольшей продолжительности одной одной вспышки молнии соответственно в Бразилии и Аргентине.Результаты исследования были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters Американского геофизического союза в преддверии Международного дня молниезащиты июня.Установлено, что самая большая в мире протяженность для одной вспышки молнии-это одна вспышка, которая охватила горизонтальное расстояние в 709 ╠ 8 км (440,6 ╠ 5 миль) через часть южной Бразилии 31 октября 2018 года.



Это эквивалентно, например, расстоянию между Лондоном и границей Швейцарии вблизи Базеля. Наибольшая продолжительность одной вспышки молнии составляет 16,73 секунды - вспышка, которая непрерывно развивалась над Северной Аргентиной 4 марта 2019 года.



Предыдущий рекорд по протяженности для одной вспышки молнии был установлен 20 июня 2007 года - 321 км (199,5 мили) по всему американскому штату Оклахома. Предыдущий рекорд по продолжительности был установлен для единственной вспышки молнии, которая продолжалась непрерывно в течение 7,74 секунды 30 августа 2012 года над Провансом-Альпы-Лазурный Берег, Франция.



Другими ранее принятыми экстремумами молний ВМО являются:



Прямой удар: 21 человек был убит одной вспышкой молнии, когда они жались в поисках безопасности в хижине в Зимбабве в 1975 году.Косвенный удар: 469 человек погибли в Египте, когда молния ударила в несколько нефтяных резервуаров, в результате чего горящая нефть затопила город в 1994 году. / meteonovosti.ru /



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